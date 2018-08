Avignon Off 2018. L'heure des bilans. Doms, EpiScène, Manufacture.

Le lieu a été créé en 2017. Patrick Donnay, son directeur artistique insiste dans son bilan sur le rôle de Jeannine Horrion qui a énormément investi pour que cette aventure soit possible. C’est grâce à cette passion que ce projet, ce rêve est devenu possible. L’an prochain, dit-il, nous améliorerons encore le théâtre par quelques travaux.Donc :

La MANUFACTURE (17 ans d’existence) : plus internationale et moins belge. Bilan positif.

- Nous avons consacré un article à son "tournant international ".

Le bilan officiel de Pacal Keiser :

- 2018 fut marquée par une programmation internationale forte regroupant 10 pays et 3 continents, accessible aux publics non francophones et francophones grâce au surtitrage.

- Avec une augmentation de 50% de la fréquentation de nos salles par rapport à 2017 et près de 10.000 entrées professionnelles, 2018 est une année record mais d'autres chiffres sont pour nous aussi importants

- Notre projet "Oxygène" a permis l'engagement de 5 jeunes du quartier de Saint Chamand en CDD dans nos équipes et leur professionnalisation, 300 habitants du quartier ont pu assister gratuitement à des représentations au Château et dans les autres salles de La Manufacture, accompagnés par le Centre social et la Mairie de quartier

NB : un spectacle isolé, " Bab Marrakech ", au Collège de la Salle, prix de la Critique " jeune espoir " 2017 pour son interprète Ismaïl Akhlal. Le bilan du metteur en scène Jean-François Jacobs

"Une moyenne d'un peu plus de 30 personnes par représentation. 15 représentations. Salle comble pour la dernière. 5 promesses fermes d'achat du spectacle (France et Belgique). On était dans le programme en ligne, mais pas dans le bouquin imprimé, ce qui était un énorme désavantage. Nous sommes globalement très satisfaits de cette terrible expérience !"



Christian Jade (RTBF.be)