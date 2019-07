Avignon 2019. Cirque belge. " La vrille du chat " et " Exodus ". Monde, rêve, poésie, exil. Et acrobatie.

Deux spectacles de cirque (basés à Bruxelles ou en Wallonie) à voir cette année en Avignon.

L’un " La Vrille du chat " (un des 3 nominés des " Prix Maeterlinck de la Critique " 2019) est présent sur l’Ile Piot jusqu’au 20 juillet dans le cadre de " L’Occitanie fait son cirque en Avignon " et soutenu par les Doms.

L’autre, " Exodus " a pour cadre le Festival Villeneuve-en-Scène…de l’autre côté du Rhône jusqu’au 21 juillet

"La Vrille du Chat". Le temps est-il élastique ?

Analyse de Laurent Ancion sur le site des "Prix Maeterlinck de la Critique".

" Que se passerait-il si le temps était élastique ? Si un même événement pouvait se répéter plusieurs fois, rebattant les cartes du passé recomposé et du futur antérieur ? À partir d’une scène banale en apparence – quelques minutes dans une vie de bureau –, le jeune collectif Back Pocket va s’employer à tordre les horloges, le sens commun et la gravité. Imaginez un groupe d’employés qui, dans leurs gestes quotidiens, seraient soudain exposés à la touche Pause, Rewind et Fast Forward de la télécommande, manipulés par un Chronos survitaminé. Tout à la fois enfants de Jacques Tati (pour la comédie muette et moderniste) et de la NASA (pour la capacité à défier le champ gravitationnel), les cinq acrobates bâtissent une partition virtuose qui se suit avec la légèreté au cœur et le plaisir comme moteur.

Basé à Bruxelles, Back Pocket illustre bien ce qu’est le cirque contemporain aujourd’hui : un flamboyant alliage de nationalités et de virtuosité, bien décidé à en découdre avec la narration par le geste. Formés pour certains à l’Esac (Ecole Supérieure des Arts du Cirque de Bruxelles), ses membres viennent de France, des États-Unis et du Royaume-Uni. L’originalité de leur propos tient dans la volonté de se passer des agrès habituels du cirque. Tout repose donc sur les corps : Dominic Cruz, Devin Henderson, Michael Hottier, Maya Kesselman et Aurélien Oudot ne s’arrêtent jamais, épatants de disponibilité tout-terrain, tant en main-à-main pour la voltige de groupe qu’en contorsion et en acroportés. Ludique, l’espace de jeu mérite bien son nom : Goury, le scénographe de Yoann Bourgeois, a bâti dans le fer et le bois un mur transformiste, qui devient tour à tour escalier sans fin, maison de fable où les fenêtres cachent des surprises,… Dans ce grand mélange du temps, ne cherchez pas midi à quatorze heures ! Le grand (re)mixeur dans lequel passe la logique chronologique cherche avant tout un effet rafraîchissant et tonique – et le trouve joyeusement. " Laurent Ancion

info www.avignonleoff.com/programme/2019/occitanie-fait-son-cirque-en-avignon-t2135/