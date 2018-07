AVIGNON 2018. "Thyeste". La barbarie des origines à la sauce éloquence. Un beau "pop opéra", plébiscité par le public

C’est une des plus horribles histoires charriées par l’Antiquité gréco-romaine qui ne manque ni de sang et de crimes ni dans son histoire ni dans sa mythologie. Thyeste mangeant ses propres enfants coupés en morceaux par son jaloux de frère, Atrée (la malédiction des Atrides !) s’inscrit dans une logique de lutte pour le pouvoir qui remonte à l’origine des origines. Saturne/Cronos châtre son père Ouranos, le Ciel sur ordre de sa mère Gaia et dévore ses enfants par crainte qu’ils le détrônent. Le père Saturne/Cronos dévorant ses enfants a été immortalisé dans une fresque noire de Goya, grandiose et épouvantable. Peinte à une époque (1819) où les guerres civiles espagnoles battaient leur plein.

Goya : Saturne dévorant un de ses fils. Goya: Saturne dévorant un de ses enfants - © DR Museo del Prado L’histoire de "Thyeste", racontée par Sénèque, traduite par Florence Dupont et adapté par Thomas Jolly en Cour d’Honneur, est donc dans cette logique "à la Goya" : la barbarie "antique" traduit bien une époque, la nôtre, où il n’y a plus de repères éthiques et où les guerres civiles- ou pas- entraînent partout dans le monde leur cortège de meurtres démesurés, "incroyables". La vengeance d’un frère jumeau, sous des prétextes de femme adultère et de lutte pour le pouvoir est donc un paroxysme symbolique de notre monde sans repères. Thomas Jolly a une longue familiarité avec Shakespeare. Son "Henry VI", long de 18h fait partie de ces marathons "historiques" dont Avignon a le secret et la fierté. C’est Shakespeare qui mène Jolly à "Thyeste", "la plus désespérée, noire et violente des tragédies que j’aie jamais lues" dit-il. " Les questions de "théâtre impossible", comme tuer un enfant sur un plateau ou la transformation de l’homme en monstre sont centrales dans mon parcours"