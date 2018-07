Avignon 2018. Olivier Py l'agitateur. Une exploration du "genre", un des fils rouges du festival. Entre document et art.

"Trans" de Didier Ruiz. La douleur d’être né dans le mauvais corps.

Ce n’est trois fois rien, en apparence, ces témoignages de quatre hommes, nés femmes et ces trois femmes, nées hommes dans leur tête, alors que leur corps dément cette identité intime et paradoxale. Trois fois rien ? A part que ce petit "couac" de la nature est un tissu de souffrances intimes. Dès l’enfance avec les parents, les frères et sœurs, les profs puis l’épreuve de la rue : insultes, moqueries, agressions. Adulte, que faire ? Continuer à dissimuler ou affronter les épreuves chirurgicales et hormonales pour rendre le corps et l’esprit en adéquation ? Et ces métamorphoses comment sont-elles acceptées par la famille, le (la) partenaire qui vous aime pour votre apparence précédente, les enfants qui découvrent un papa en jupons ? Enfin que faire avec les collègues rigolards et les patrons qui vous licencient pour maintenir l’ordre des apparences ? Didier Ruiz réunit 7 protagonistes catalans en un défilé délicat où hommes et femmes, ancien(ne)s et nou/veaux/velles y vont de leur petite anecdote, courte et rythmée, qui apporte une petite pierre à la compréhension de ces douleurs intimes, ce vécu social agressif. Aucun pathos et beaucoup d’optimisme raisonné dans ce spectacle résolument documentaire, élégant, humoristique, tendre, au fond. On ne vous prend pas par les sentiments mais par l’intelligence. Salutaire donc ce "Trans" à l’esthétique minimaliste et au contenu fort.

"Trans", Didier Ruiz, jusqu’au 16 juillet