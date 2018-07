Avignon 2018/ Danse. Sasha Waltz (" Kreatur ") et François Chaignaud (" Romances inciertos "). Un grand enfer, un petit paradis, deux grands bonheurs.

Difficile de comparer la troupe de la grande dame percutante, Sasha Waltz (et ses moyens immenses) et le soliste François Chaignaud plongé dans l’Espagne profonde, archaïque et moderne. A part que, chacun(e) dans leur genre, ils/elles ont un " monde " et le communiquent avec force et précision.

" Kreatur " de Sasha Waltz. Une dynamique visionnaire. ****

Découverte en Avignon, en 1999, quand elle devenait avec Thomas Ostermeir la jeune co-directrice de la Schaubühne, elle nous avait frappé par son humour…politique et sa géométrie dans l’espace dans " Zweiland ", chorégraphiant…la réunification allemande. Un peu perdue de vue comme " chorégraphe pure " en raison de son engagement dans divers opéras (surtout baroques) on la redécouvre avec fascination dans " Kreatur ". Le point de départ ce sont les locaux de la Stasi, l’ex-police politique d’Allemagne de l’Est, visitée avec son groupe de danseurs. Enfermement, solitude, torture, exil, rapport de force quasi bestial, on peut tout fantasmer à partir de ce symbole d’une toute puissance malveillante. L’individu y devient soumis, veule, perdu et le groupe abuse de sa puissance. Voilà pour la thématique, cruelle, qui laisse néanmoins passer un rayon d’humour comme cet hommage à Gainsbourg et son tube " Je t’aime moi non plus ".

Esthétiquement, ce qui frappe d’abord c’est l’utilisation de costumes métalliques d’Iris Van Herpen qui permettent la transparence et le reflet des corps multipliant les perspectives jusqu’au vertige. Déployés dans l’espace ils rythment les élans du groupe à la sauvagerie très contrôlée. Inoubliable cet enfermement des corps dans ces costumes gris/noir où seul le corps apporte, par transparence, un peu de couleur chair. Inoubliable aussi cette musique du " Soundtrack collective " qui permet cette sauvagerie collective qui, pour être stylisée n’en est pas moins effrayante. Remarquable aussi les lumières d’Urs Schönebaum qui font éclater l’ensemble dans une lumière rayonnante alors que le sujet est plutôt crépusculaire fait de violence et d’oppression…au grand jour. Au total une toute grande " reprise chorégraphique " de Sasha Waltz, intense, violente, simplement belle et forte.

" Kreatur " de Sacha Waltz, vu à Avignon, reprise à Paris La Villette du 17 au 20 avril 2019.