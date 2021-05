Avec les très bons résultats de ses événements-tests, le KVS souhaite une réouverture complète

Les résultats des événements-tests organisés par le Théâtre royal flamand (KVS) sont sortis et sont positifs.

La qualité de l’air dans une salle remplie de moitié reste inchangée : tous les spectateurs peuvent donc assister à la représentation en toute sécurité. Selon les calculs du KVS et de ses partenaires, la qualité de l’air dans une salle à pleine fréquentation ne serait pas affectée non plus. Les différents acteurs réclament donc une réouverture complète le 9 juin.

lire aussi : les premiers événements-tests du KVS sont une réussite

Le spectacle "Jonathan" a été présenté six fois au KVS (Koninklijke Vlaamse Schouwburg) entre le 28 avril et le 8 mai, avec un nombre croissant de spectateurs chaque fois. Sur la base des résultats, le KVS rejette l’affirmation selon laquelle le public d’un théâtre devrait être limité pour réduire le risque de contamination.