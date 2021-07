Au Festival d’Avignon, Tiago Rodrigues présente "La Cerisaie" dans la Cour du Palais des Papes

Le metteur en scène, acteur, écrivain, poète et dramaturge portugais Tiago Rodrigues renoue avec les planches avignonnaises. En 2015 il y présentait sa version en portugais d’Antoine et Cléopâtre d’après Shakespeare, dont le texte, comme toutes ses pièces traduites en français, est paru aux éditions Les Solitaires intempestifs. Puis en 2017 c’était au tour de sa pièce Sopro d’être jouée en Avignon. Un titre dont la traduction littérale est "Souffle", en référence aux souffleurs dont la profession en voie d’extinction fut longtemps gardienne de la mémoire des textes. Antoine et Cléopâtre et Sopro ont apporté la consécration à leur auteur. Le voilà donc de retour pour la troisième fois au Festival avec plusieurs défis à relever ! Premièrement il s’attaque à une œuvre classique, La Cerisaie d’Anton Tchekhov, alors qu’il est habitué à écrire ses propres productions. Il y dirige un monument de la scène et des écrans du cinéma français : il s’agit de nulle autre qu’Isabelle Huppert dans le rôle de Lioubov Andreevna. Enfin, La Cerisaie est donnée dans la Cour d’honneur du Palais des papes, un lieu mythique où les plus grands metteurs en scène, de Jean Vilar à Ivon van Hove, de Roméo Castellucci à Valère Novaria, ont présenté leurs œuvres au public.

"Jouer dans la Cour d’honneur du Palais des Papes m’a plutôt transporté. Pendant les répétitions j’ai toujours dit que j’étais heureux à la perspective d’y jouer mais je pensais surtout aux conditions techniques que cela impliquait. Je disais aux acteurs : "attention, la Cour pour nous actuellement, alors qu’on est dans une salle de répétition (ndlr, la FabricA, salle de répétition du Festival aux dimensions de la scène de la Cour d’honneur), cela signifie trente-trois mètres de largeur de scène et un plateau à l’air libre". Le reste je n’y pensais pas trop. C’est le travail sur le texte de Tchekhov qui a commencé à traduire "Cour d’Honneur" en autre chose. Quand on a des phrases comme celle de Lioubov au quatrième acte de la pièce qui dit "Ils ont vu tant de choses, ces murs !", cela entre bien évidemment en résonance avec ce qu’est la Cour d’honneur. Lors des répétitions à la FabricA, on se disait : "quand même "La Cerisaie" ça parle de la Cour d’Honneur !". Alors quand on est rentré ici, on venait déjà avec un regard neuf parce qu’on appelait la Cour "Cerisaie" depuis des semaines et des semaines de répétition. C’était devenu notre cerisaie et cela l’a rendue encore plus belle, encore plus puissante, mais surtout cela nous a permis de nous l’approprier. Déjà avant l’arrivée du public on savait qu’on s’était préparé pour y jouer, pour la tutoyer. Et quand on rentre sur cette scène monumentale, on ressent bien, malgré cet aspect "monument", que cet espace est fait pour qu’y soit joué du théâtre. Avoir le privilège, en 2021, après ce qu’on a vécu collectivement, en Europe, dans le monde, d’être au Festival d’Avignon, à cet endroit-ci, et pouvoir pratiquer ce désir de jouer et de se rassembler avec le public, de vivre l’assemblée du théâtre, ça, ce n’est pas lourd, ça, c’est un privilège énorme et il faut en profiter et le partager."

Tiago Rodrigues a choisi de travailler à partir de la traduction d’André Markowicz et Françoise Morvan, parue aux éditions Actes Sud.

"C’est une première pour moi de monter un texte presque intégralement. Il n’y a que trois-quatre phrases qu’on a un peu adapté ou coupé. C’est très fidèle au texte originel de Tchekhov. Au début je pensais, comme j’en ai l’habitude, interférer, écrire à côté, réécrire, transformer le texte, mais ensuite en le relisant je me suis dit que Tchekhov étant quand même le meilleur ami des acteurs. C’est quelqu’un qui n’écrit pas seulement pour les acteurs de 1904 alors qu’il écrivait en connaissant ces acteurs, en connaissant la troupe du Théâtre d’Art de Moscou. C’est comme s’il connaissait Alex Descas, Isabelle Huppert, Suzanne Aubert, Nadim Ahmed, Tom Adjibi, etc., et qu’il écrivait pour eux ! En pensant à ces acteurs et en lisant le texte, je me suis dit qu’il ne fallait pas y toucher mais plutôt penser à créer les passerelles entre nous et l’écriture de Tchekhov. Je l’ai pris aussi comme un défi en me disant "Pourquoi pas ? Je ne suis pas obligé d’écrire à chaque fois le texte de mes pièces et si je prends Tchekhov, si on l’a élu comme auteur de la pièce que je monte, je veux bien travailler avec lui !". J’ai eu le sentiment que Tchekhov nous accompagnait tous les jours dans le travail, comme un copain, comme un camarade qui penserait le texte avec nous, qui débattrait avec nous, … Ça, c’est la puissance du théâtre : Tchekhov peut être véritablement avec nous alors qu’il n’est pas en vie."

Tiago Rodrigues tient à faire le distinguo entre "l’écriture de Tchekhov et la tradition de mise en scène autour de ces pièces". Pour lui, si cette tradition de mise en scène commencée avec Stanislavski (le réalisme) marque "une tradition un peu lourde qui a tracé comme des limites sur comment jouer et comment mettre en scène Tchekhov", ce dernier est pourtant "un poète de scène qui a écrit pour son temps, avec les conventions et l’esthétique de son temps, mais aussi avec une complexité, une beauté, un courage, une liberté, qui permettent qu’en 2021 comme en 2200 il y aura des gens qui vont retrouver leur propre idée, leur propre esthétique, chez Tchekhov." Il ajoute :