Appel à candidatures : La RTBF et MUSIQ3 relancent "KIOSK : PAROLES D'ARTISTES"

En ces temps troubles où la culture est contrainte à réduire la voilure, que deviennent les artistes ? Comédien.ne.s, que vivez-vous ? Qu’avez-vous envie de dire ? Quel.le auteur.e vous inspire ou résonne en vous en ce moment ?

CLÔTURE DES CANDIDATURES : LE lundi 9 novembre à 20 heures !

KIOSK relance sa série "PAROLES D’ARTISTES" et vous propose de prendre la parole à travers un texte d’un.e auteur.e belge de votre choix. Dix interprètes et dix textes seront choisis pour figurer dans une série de capsules vidéos et radios de + 2mn30, diffusées quotidiennement du 21 décembre au 1er janvier 2021 sur l’antenne de MUSIQ3 et les réseaux sociaux de la RTBF.

VOTRE CHOIX DE TEXTE

Choisissez un texte qui vous inspire en ce moment, qui résonne avec votre personnalité et/ou votre vision actuelle du monde. Sont acceptés tous les types (prose, vers, chanson, …), et tous les styles (humoristique, satirique, dramatique, sentimental, …)

Choisissez :

Un texte court ou un montage à partir d’un texte plus long (pas plus de 3 minutes !),

que vous pouvez dire seul.e (pas de dialogue, ou d’accompagnement musical live)

traduit ou écrit en français,

dont l’auteur.e est belge.

Le texte doit également être libre de droit, ou l’auteur.e doit être membre de la SACD, ou il doit accepter qu’on utilise son œuvre. Vous pouvez bien sûr valoriser l’un de vos textes !

LE DISPOSITIF

Si vous êtes retenu.e, votre prestation sera enregistrée par l’équipe de KIOSK en face caméra fixe, sans coupe ni fioritures au Théâtre National heureux d’ouvrir ses portes aux comédiens privés de scène. Nous vous demanderons de préparer impérativement votre texte à l’avance ! Cette prestation sera rémunérée (voir "Modalités & Conditions" ci-après).

Le rendu est un podcast et capsule filmée de 2 à 3 minutes soutenant votre interprétation d’un tapis sonore et d’un habillage image léger pour les réseaux sociaux et la radio.

VOTRE CANDIDATURE

Envoyez votre texte,

Envoyez votre CV artistique,

Rédigez une courte note d’intention expliquant votre choix de texte et d’interprétation,

Mentionnez-y la source du texte : titre, auteur.e, année de publication

(facultatif) envoyez une proposition de tapis sonore qui accompagnerait votre prestation (et mentionnez la source dans la note d’intention)

réalisez une simple maquette vidéo, c’est à dire un essai de lecture en face caméra sur votre smartphone (par exemple). Elle permettra au comité de lecture de se projeter dans votre proposition.

Les candidatures incomplètes et/ou ne répondant pas aux règles fixées dans cet appel seront refusées.

Intéressé. e ? Complétez le formulaire ci-dessous.

MODALITÉS & CONDITIONS

Le casting est ouvert jusqu’au 9 novembre à 20 heures. Les candidat.e.s sélectionné.e.s seront prévenu.e.s personnellement avant le 16 novembre. Un comité de lecture de la RTBF et MUSIQ3 sélectionnera les 10 interprètes selon des critères de diversité et de variété. Les candidatures incomplètes seront refusées. Les candidat.e.s s’assurent d’être libres lors du tournage prévu à Bruxelles entre le 23 et le 28 novembre. Les candidat.e.s indisponibles ou en quarantaine seront remplacé.e.s. Les interprètes sont rémunéré.e.s de 350€ brut pour 2 heures de tournage par contrat (cachet, contrat à durée déterminée ou à la tâche) ou sur facture.

Bonne chance !

Le comité de lecture "PAROLES D’ARTISTES",

Carine Bratzlavsky (Thématique Culture-Musique RTBF),

François Caudron & Pascale Seys (MUSIQ3),

Julien Bechara (PLAYTIME Films, production exécutive de KIOSK)

Une production Thématique Culture-Musique et MUSIQ3 2020 @Carine Bratzlavsky