Angelo Bison raconte la migration sur scène dans le cadre de "Migrances", le projet thématique de Central

Central aborde, en cette fin d’année 2021, le thème des migrations dans le projet "Migrances" . Qu’elles soient économiques, politiques ou écologiques, les migrations concernent l’humanité et cette histoire commune est celle de millions de personnes sur notre continent. Pour illustrer cette thématique, Central présente entre autres le spectacle Da Solo de Nicole Malinconi interprété par Angelo Bison.

​Da Solo mêle alors les souvenirs de sensations aux réflexions sur l’humanité et sur les priorités de la vie. Les petits riens qui font l’enfant puis le vieillard sont brillamment rappelés, exprimés dans les yeux rieurs et doux de Angelo Bison. Le thème de la migration est forcément en filigranes, il parle aussi du voyage intérieur que chaque personne accomplit afin de savoir qui elle est. Thème brûlant d’actualité, la migration parle à chaque personne issue de notre société. Alors comme pour célébrer l’immigration, ici italienne, et la richesse de son héritage, la représentation du 27/11 se fera exclusivement en italien.

Informations pratiques

Central

Rue du Levant 2, 7110 La Louvière

Du 25 au 27 novembre​