"Amor mundi". Hannah Arendt, portrait d'une réfugiée, sauvée par sa "tribu". ****

Une histoire d’exilés, sauvés par l’amour, l’amitié et la pensée.

Dans "Amor mundi", l’angle choisi par Myriam Saduis et Valérie Battaglia, en hommage à ce personnage hors norme est à la fois abstrait, concret et poétique. C’’est l’histoire d’une femme qui "pense", qui aime et qui rêve au sein d’un groupe d’amis juifs new yorkais fêtant le premier grand succès d’Hannah Les origines du totalitarisme, qui renvoie dos à dos nazisme et stalinisme. Dans le cercle amical, son mari, Heinrich, philosophe, entre Socrate et Rosa Luxembourg, deux amis du couple, Hans et Lore, venus d’Israël et Robert, un exilé juif musicien qui a des problèmes de visa, de solides doses d’humour et une théorie imparable sur la prolifération des bouffons shakespeariens. Autre personnage "drôle", la romancière américaine Mary MacCarthy, une excentrique à la vie amoureuse…mouvementée, qui amène son grain de folie dans le débat. Enfin un petit personnage d’étudiante, Sarah, rassemble nos idées à la fin d’un spectacle/promenade d’une heure et demie, dense et léger, qui nous éveille, nous émeut, et nous emporte dans un "conte philosophique" plein de charme.