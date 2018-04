Alexandre Caputo nouveau Directeur des Tanneurs : le choix de l'expérience.

Il fallait un successeur à David Strosberg, directeur des Tanneurs, dont le CA s’était " séparé " en novembre 2017. Voilà qui est fait. Le poste était convoité par 22 candidat(e)s. Le climat induit par le comportement du directeur précédent orientait plutôt les pronostics vers une direction " féminine ". Ce sera donc un homme de plus à la tête d’une institution théâtrale. C’est le choix de l’expérience qui a manifestement inspiré la décision d’un jury, approuvé par un CA " unanime ", dit le communiqué (ci-dessous dans son intégralité). Une formulation " classique ".

Alexandre Caputo, conseiller à la programmation du National s’est surtout fait connaître par son initiative de créer, au sein du Théâtre National, un festival inédit, " XS ", remarquable et remarqué, consacré aux formes courtes" : la fête au National pendant trois jours et l’ouverture vers toutes les formes de création, pas seulement théâtrales. Il a tenu, la route avec brio de 2011 à 2017. Il a en outre une grande expérience de l’exportation des spectacles à l’étranger, un " plus " pour une structure moyenne, comme Les Tanneurs.

On ignore quels étaient les 3 autres candidat(e)s retenu(e)s sur la " short list " pour " l’examen oral ". Aucune conférence de presse n’est annoncée pour présenter le nouveau directeur mais on ne tardera pas, j’imagine, à connaître ses options, sa vision artistique et ses propositions de " management " d’un personnel fragilisé par l’expérience précédente. Il a un an et demi pour construire sa saison 2019/2020 et assumer la saison 2018/19, conçue par son prédécesseur. Bon vent à lui et à toute son équipe avant l’étape ultérieure, le choix, capital, par le même CA, (avec ou sans " experts " ?) d’un nouveau directeur administratif et financier.

Le communiqué du CA permet de découvrir la composition du jury et donc de mieux comprendre le mécanisme qui a mené au choix de l’homme le plus " expérimenté ". D’habitude, aux Tanneurs, le jury se compose de quelques membres du CA mais, au vu certaines de ses décisions antérieures, il a été " élargi " à quelques " poids lourds ", " experts " de la profession. Exemples : le directeur du Théâtre de Liège, Serge Rangoni, ancien directeur des Tanneurs (ex-Atelier Ste Anne) et ancien membre de la CAPT, la Commission d’Aide aux projets théâtraux, présidée, de 2007 à aujourd’hui, par Alexandre Caputo. Myriam Van Roosbroeck, Administratrice déléguée du Théâtre National depuis 1988 et ancienne Présidente du CAD (Conseil de l’Art Dramatique), Carole Bonbled, Directrice du Théâtre au sein de la FWB, représentante de la Ministre au sein du CA des Tanneurs et qui était, jusqu’en 2014, simple " observatrice ", sans droit de vote, au sein du CA. Denis Laurent, Directeur de la Culture et des Musées à la Ville de Bruxelles. Enfin Tarquin Billiet, l’actuel Administrateur délégué des Tanneurs, un remarquable musicologue et gestionnaire, passé par Pierre Droulers, les Tanneurs, Ars Musica, Flagey et Bozar : une référence!

Voici le communiqué intégral du CA des Tanneurs.

" Bruxelles, 27 avril 2018. Le Conseil d’Administration du Théâtre Les Tanneurs, présidé par Claudine Lison, a le plaisir d’annoncer la nomination d’Alexandre Caputo en tant que nouveau directeur artistique du Théâtre Les Tanneurs.

Suite au départ de David Strosberg, précédent directeur artistique du Théâtre, le Conseil d’Administration du Théâtre Les Tanneurs a défini une procédure de sélection et lancé un appel à candidatures. La procédure s’achève aujourd’hui avec la désignation d’Alexandre Caputo en tant que nouveau directeur artistique.

Alexandre Caputo a été conseiller à la programmation du Théâtre National dès 2003. En 2011, il crée le Festival XS dont il assure la direction. Il est également président du Conseil de l’Aide aux Projets Théâtraux depuis 2007. Né en 1968, Alexandre Caputo est comédien de formation et est titulaire d’un Master en Études théâtrales.

Sa candidature a été proposée au Conseil d’Administration par un Jury composé de 6 de ses membres : Claudine Lison, Virginie Thirion, Christelle Bulinckx, Rita Coulon, Dominic Brumagne, Carole Bonbled et de 4 experts : Myriam Van Roosbroeck du Théâtre National, Serge Rangoni, Théâtre de Liège, Denis Laurent, Directeur de la Culture et des Musées à Ville de Bruxelles, et Tarquin Billiet Administrateur délégué. Comme suite à leur demande au Conseil d’Administration, les membres de l’équipe ont été habilités à participer au recrutement. Ils ont été associés à la première phase de sélection.

Les 22 candidatures reçues témoignent de l’intérêt que suscite notre institution. À l’analyse des dossiers dont la qualité d’ensemble est à souligner, le Jury a décidé de procéder à l’audition des 4 candidats qui lui semblaient le mieux répondre aux critères de l’appel à candidatures. Au terme des auditions, la candidature d’Alexandre Caputo a été retenue à l’unanimité. Elle a été présentée au Conseil d’Administration, qui s’est tenu ce vendredi 27 avril. Le Conseil d’Administration a approuvé à l’unanimité la proposition du Jury et désigne Alexandre Caputo en tant que nouveau directeur artistique.

Alexandre Caputo a présenté, avec passion et engagement, sa vision d’un Théâtre qui soit à la fois un lieu de citoyenneté et de plaisir partagé ; pour le public, les créateurs et l’équipe qui l’accompagnera dans cette nouvelle aventure. Son projet est tout entier marqué par la volonté d’insuffler une énergie et une dynamique nouvelles dans la programmation, le soutien aux artistes et la relation aux publics, tout en l'inscrivant dans la continuité de l’héritage et de la ligne artistique qui animent le Théâtre Les Tanneurs depuis sa fondation.

Le Conseil d’Administration tient particulièrement à souligner l’engagement de l’équipe du théâtre dans cette période privée de direction artistique et administrative. Seule, et ensuite avec l’appui de Tarquin Billiet, Administrateur délégué nommé à l’initiative du Conseil d’Administration, elle a assuré avec rigueur le fonctionnement quotidien du théâtre, veillé au bon déroulement de la programmation, accueilli artistes et public et préparé la saison prochaine.

Pour rappel, l’appel aux candidatures pour la direction administrative et financière du théâtre est prolongé jusqu’au 6 mai 2018.

Une nouvelle page de l’histoire du Théâtre Les Tanneurs s’ouvre. "

Christian Jade (RTBF.be)