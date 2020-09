A Marchin, le cirque en bois de "Latitude 50" prend forme

En 2003, à Marchin, commune rurale au sud de Huy, se déroule le Rencart du FAR, la Fédération des Artistes de Rue. Le succès est inattendu et interpelle le bourgmestre de Marchin et Echevin de la culture, Eric Lomba. "C'était fin octobre, je me souviens, il faisait un temps magnifique. Plus ou moins cinq mille personnes sont venues durant le week-end. Cinq-mille, c'est presque le nombre d'habitants de la commune. Il s'est vraiment passé quelque chose et je me suis dit qu'il y avait assurément un projet à mettre en place autour du cirque et des arts de la rue".

Le futur cirque de Latitude 50 et son école du cirque - © Tous droits réservés

Un projet qui prend forme grâce à un subside de 1 million d'euros octroyé en 2014 dans le cadre de Liège-Europe Métropole. Ce cirque en bois dispose désormais d'un espace scénique de 15 m sur 15 et de 10 mètres de hauteur libre. Le premier spectacle y sera joué en janvier 2021 dans une formule cabaret. L'arrivée des gradins pour la saison 2021-2022 permettra l'accueil de 320 spectateurs. "Un gradin et pas des sièges" précise Olivier Minet " On est au cirque, on se frotte à l'autre, on se pousse...en cette période de crise sanitaire c'est encore plus particulier de parler de ça mais on en a besoin! On voulait vraiment cet esprit propre au cirque dans le rapport entre la scène et le gradin. Donc on est parti sur un choix de gradin assez pentu qui permet d'avoir cette proximité qui pour moi fait le cirque, tout comme les arts de la rue". Une scène extérieure, accessible depuis le cirque, sera d'ailleurs dédiée aux artistes et compagnies des arts de la rue. A cela s'ajoute la construction d'une école de cirque qui pourra accueillir entre 600 et 650 élèves par semaine avec pour objectif de créer des liens, de jeter des ponts entre les professionnels qui viennent créer à Marchin et les jeunes en apprentissage. Toutes les informations sur le site de Latitude 50.