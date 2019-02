3e Chouette Festival pour les oiseaux de nuit

Le collectif Chouette asbl s’allie avec le Centre Culturel Jacques Franck à St-Gilles pour une troisième édition du plus chouette des festivals. Ça se passe du 1er au 3 février au petit matin.

Le Chouette Festival est un rassemblement accessible et ouvert à tous, éclectique et joyeux. Il propose durant deux jours une multitude de concerts et spectacles où se mêlent le jazz, le blues, le swing, une fanfare…

La Chouette asbl est un collectif d’artistes réunis en 2011 sous cette étendard tout sauf volatile. Cela fait presque 10 ans que l’association s’occupe de la promotion et la production de formations musicale allant du brass band electro au bal antillais en passant par le jazz. Pour la troisième année, elle organise cet évènement phare à St-Gilles afin de mettre en lumière les groupes qu’elle produit et autres surprises.