2e Biennale d’art et de culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Portée par la Fondation Mons 2025, Mars – Mons arts de la scène et le Pôle Muséal de la Ville de Mons, la deuxième Biennale d’Art et de Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles à Mons se tiendra du 9 octobre au 12 décembre 2021.

Entièrement voué à la création artistique, ce grand rendez-vous culturel montois explore cette année le thème de la “Révélation”. Cette Biennale 2021 s’articulera autour d’une exposition d’envergure consacrée à Fernando Botero, de 4 “Nuits” thématiques, d’un focus autour de la gastronomie et de l’immigration italienne et du projet emblématique “Le Grand Huit”.

toutes les infos sont sur le site officiel

Le 9 octobre, la Nuit de la danse célèbrera la danse sous toutes ses formes. Point d’orgue de ce week-end de festivités, l’événement accueillera la parade monumentale Color Wheels de la Compagnie Off.

Le vendredi 22 octobre, la Nuit des musées plongera les visiteurs dans des ambiances surprenantes et décalées pour une édition en accès libre, entre visites thématiques, concerts live, animations, découvertes insolites et DJ sets.

Le 30 octobre, la Nuit mystérieuse fera la part belle au mystère et à la magie au travers d’une double programmation: d’une part, de grandes formes rassembleuses et spectaculaires en plein centre-ville, et de l’autre, des rencontres intimes et insolites pour partager des moments forts.

Le samedi 20 novembre, la Nuit des arts numériques proposera un parcours à la fois contemplatif, interactif et ludique au croisement des arts, de la science et de la technologie.

Le Grand Huit quant à lui, revient arpenter les villages du Grand Mons tout au long de la Biennale. En partenariat avec les associations locales, les habitants ont construit des projets artistiques autour du thème de la nature.

La Biennale consacre également un volet à la gastronomie italienne, réceptacle de nos souvenirs, de nos émotions et de nos identités. Au programme: une exposition photo, du théâtre, du street art, du cinéma, un concert décalé, des conférences mais aussi un grand moment de rencontres entre chefs étoilés et nonnas italiennes autour de la transmission du goût.