15ème édition du festival Jyva'Zik les 5 et 6 novembre - concours

Durant des années, le bâtiment de 9000 mètres carrés a servi à brasser la bière Vieux-Temps. Un nom prémonitoire pour un lieu qui, après avoir été à l'abandon pendant 20 ans, accueille depuis 2019 le festival rétro par excellence ! Ambiance tamisée, décors gigantesques qui vous plongent dans une ambiance années folles, débits de boissons et salons de jeu façon prohibition, public, contrebandiers et organisateurs habillés en mode années 20, tout est au rendez-vous pour emmener le festivalier dans une autre dimension.

L'ancienne brasserie Grade accueillera une nouvelle fois les 2 soirées de concerts, de shows burlesques et l'univers années folles, underground et vintage.

Comme chaque année, le festival sera aussi émaillé de nombreux spectacles d'art de la rue hauts en voltige, de shows burlesques, de démonstrations de catch, de cours de danse, de cabinets de curiosités et d'un stand de tatouages.



Une identité forte, une mise en scène unique, une communication décalée autour d'un étrange verre troué (l'intrigue à suivre sur les réseaux sociaux!) et surtout de nouvelles audaces culturo-clandestines au niveau de la programmation avec des artistes authentiques et originaux, qui sortent joyeusement des sentiers battus et des découvertes visuelles, auditives et sensorielles à chaque coin du festival.