14e édition du Festival Théâtres Nomades au Bois de la Cambre

L'affiche du festival © DR

La programmation est cosmopolite et engagée : du théâtre de rue ou du théâtre classique, des contes, du cirque, des marionnettes, de la danse, des entre-sorts, des déambulations, de la musique, etc. Un contenu universel, où chacun·e, habitué·e ou novice, petit·e ou grand·e, peut se retrouver, tant par la forme que par le fond, dans un esprit de mixité et de cohésion sociale.

Certains spectacles sont l’occasion de défendre des valeurs et d’aborder des questions de société, parfois polémiques. Durant cette édition, il sera notamment question de guerres dites "propres", du handicap, du droit au logement, des violences sexuelles, et de la diversité culturelle. Néanmoins, la priorité est donnée à la possibilité de venir en famille. L’espace public devient un voyage insolite et magique à la rencontre d’étonnants personnages, un dépaysement garanti dans une ambiance conviviale, festive et colorée.

Le festival s’inscrit également dans une démarche éthique, durable et écoresponsable, et tous les stands alimentaires sont soumis à des critères d’alimentation locale, bio, équitable et/ou végétarienne. Le recyclage et la réduction des déchets ainsi que la mobilité douce sont mis en avant.