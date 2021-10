11e édition du festival Hors Pistes aux Halles de Schaerbeek : le cirque dans tous ses états

Imaginez : théâtre sans parole, dessin animé de chair et d’os, portés acrobatiques, télé-orchestrion burlesque, clowns sans nez rouges, magie nouvelle, trapèze de basse altitude, trampoline à pistes multiples… Voilà un large et joyeux panorama !

Pour sa onzième édition, le temps fort biennal que les Halles de Schaerbeek consacrent aux arts circassiens fait le pari de l’éclectisme. Dès ce 19 octobre et ce jusqu’au 13 novembre, découvrez un large programme de spectacles dédié aux arts circassiens.

Le premier spectacle à monter sur scène, n’est autre que "le grand saut" du collectif du grand saut. Composé par le trio, Hugo Van De Plas, Boris Prager et Benjamin Mouchette. Les deux premiers viennent de la Commedia dell’Arte et du clown tandis que Benjamin Mouchette lui apporte la magie moderne. A partir du 19 octobre, Ce triptyque de talents nous plonge avec "le grand saut", dans une satire sociale.

Vendredi est un employé comme il faut, mais bien distrait : il chute, avec les déchets déversés par le monde d’en-haut, chez Robinson, un marginal solitaire du monde d’en bas. Comment s’en sortir ?

Dans cette fable, vous trouverez une bonne dose de musique, une belle louche d’acrobatie et de pantomime et sur fond de magie nouvelle, une bonne recette, une invitation à la réflexion et à la désobéissance.