10 ans après Gardenia n'a pas pris une ride

Charleroi Danse accueille pour deux soirs, les 16 et 17 décembre, le retour de Gardenia le spectacle légendaire du NTGent et des ballets C de la B. Gardenia c'est l'histoire d'une vie. Celle du transgenre, du travesti, du transformiste. L'histoire d'une identité. Une fluidité. On retrouve la formidable Vanessa Van Durme et ses copines 10 ans après, et c'est comme si on ne s'était jamais quitté.

4 images Gardenia 10 ans après © Luk Monsaert

À la vie comme à la scène À la veille de sa fermeture, le cabaret Gardenia donne son dernier show. Dans ce spectacle, Frank Van Laecke et Alain Platel mettent en scène une troupe de travestis et de transgenres. Mais Gardenia n'est pas une oeuvre de fiction. C'est un récit des plus intimes sur l’espoir et les illusions. La lutte pour la survie et le besoin de se créer une famille. Basée sur une idée de l'actrice et scénariste Vanessa Van Durme qui a raconté son expérience de femme trans* dans le spectacle "Regarde, maman je danse "(2005), chaque personne qui entre sur la scène de Gardenia apporte son histoire de vie. Un témoignage exceptionnel qui en a fait un événement dans le monde du spectacle vivant.

La première de Gardenia a eu lieu le 25 juin 2010 à Gand. Le spectacle mis en scène par Frank Van Laecke et Alain Platel sur une idée de Vanessa Van Durme est un énorme succès international, les artistes ne quittent plus les planches durant deux années entières. D'Avignon à Taipei, de Montreal à la Russie.

Gardenia est en transition, tout comme ses acteurs et le monde qui l'entoure

Gardenia est le spectacle de toutes les audaces et une formidable ode à la pulsion de vie. Mais le temps s'écoule, les corps s'épuisent. Andrea De Laet manque à l'appel "et avec elle, Tina Turner s’est éteinte". Arrive 2021 et revoilà la troupe en scène. Il s’agit de se dire adieu, c'est la fin d'une époque. 70 ans, c'est l'heure des bilans. Et nous, spectateur.trice.s, nous allons retrouver nos amies comme si on ne s'était jamais quitté. La joie, le glamour, la liberté conquise de haute lutte, la sincérité et l'énergie de tous les soirs font de Gardenia, à n'en pas douter, le plus flamboyant des come-back. Les ballets C de la B revendiquent un théâtre populaire, anarchique, éclectique et engagé. Gardenia - 10 ans après est leur plus éclatant ambassadeur.

Gardenia - 10 ans après 16 et 17 décembre 2021 Charleroi Danse Boulevard Pierre Mayence 65c - 6000 Charleroi