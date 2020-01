MAY B de Maguy Marin - Extrait - 22/01/2020 Du 21 au 25.01.2020 Théâtre de Namur -- "Il y a des pièces historiques. May B, chorégraphiée en 1981 par Maguy Marin, en est une. Il faut voir et revoir cette implacable ronde dont la litanie touche au plus juste de l'absurdité humaine. Un cadeau chorégraphique comme il y en a peu." Télérama Un spectacle mythique créé en 1981 ! Une chorégraphie signée Maguy Marin qui a fait l’effet d’une bombe à sa création. Est-ce de la danse ? Du théâtre ? De la pantomime ? Les trois à la fois sans doute. Tout ici est d’une hallucinante précision mécanique. C’est avec ce chef-d’œuvre que la chorégraphe a acquis un statut comparable à ceux de Maurice Béjart ou Pina Baush. Inspiré de l’univers du théâtre de Samuel Beckett ou des peintures de Goya, rythmé par la musique de Schubert, ce spectacle réunit 10 danseurs formant un chœur archaïque, le visage et le corps enduits d’argile, ils semblent sortir d’un asile où des vieillards sans espoir attendent lentement une mort prochaine. Avec leurs expressions sournoises et leurs chuchotements incompréhensibles, ils nous fascinent par leur réalisme pittoresque et pathétique. En attendant « leur fin de partie », ces voyageurs intemporels d’une errance infinie survivent, se déchirent, se battent, s’évadent de leur réalité quotidienne. Si les situations peuvent sembler cruelles et angoissantes de prime abord, l’humour est omniprésent, la tendresse aussi. Le miracle de ce spectacle est que ce chaos s’organise, les groupes se forment, se dissocient, se déplacent rigoureusement dans l’espace. Un best-seller de la danse que nous sommes heureux d’enfin accueillir à Namur !