Une grande première, le théâtre du Bolchoï en confinement diffuse ses spectacles en ligne

Балет "Лебединое озеро"/"Swan Lake" ballet - 27/03/2020 Из самоизоляции – в партер Большого театра! 27 марта в 19:00 по московскому времени мы покажем трансляцию легендарного балета П.И. Чайковского «Лебединое озеро». В Большом театре балет идет в редакции Юрия Григоровича, считающейся одной из самых непростых и интересных для исполнения. Партию Одетты/Одилии исполнит неповторимая Светлана Захарова, принцем Зигфридом станет Денис Родькин, а образ Злого Гения воплотит Артемий Беляков. На экране от вас не ускользнет ни один жест, ни один взгляд и нюанс исполнения, вы сможете рассмотреть каждую деталь! Программка: https://www.bolshoi.ru/performances/36/roles/#20150125180000 Краткое содержание: https://www.bolshoi.ru/performances/36/libretto/ Подробнее о спектакле: https://www.bolshoi.ru/performances/36/details/ Присоединяйтесь к первой трансляции :) March, 27 at 7pm Moscow time legendary “Swan Lake” ballet by P.Tchaikovsky will be broadcasted all over the world here, on our YouTube channel. The Bolshoi presents you Yuri Grigorovich’s production of the ballet, which is considered to be the most complicated and interesting to perform. Svetlana Zakharova will dance Odette/Odile part, Denis Rodkin will become Prince Siegfried and The Evil Genius will be embodied by Artemy Belyakov. None of the little details like gestures, looks or performing nuances would be slipping from you while watching the ballet! Cast: https://www.bolshoi.ru/en/performances/36/roles/#20150125180000 Synopsis: https://www.bolshoi.ru/en/performances/36/libretto/ About performance: https://www.bolshoi.ru/en/performances/36/details/