Une ancienne danseuse étoile, atteinte d'Alzheimer, émeut la toile en écoutant le Lac des Cygnes

Marta González était danseuse étoile dans les années 1960. Elle a notamment interprété le rôle principal du Lac des Cygnes pour le New York Ballet. Une vidéo datant de 2019 la montre dans sa maison de retraite, écouteurs sur les oreilles, effectuer les mouvements de la chorégraphie qu’elle n’a pas oubliés, malgré la maladie.

L’émouvante vidéo n’a été publiée qu’il y a quelques jours. Marta González y apparaît dans une chaise roulante. Curieuse de ce qu’on lui met dans les oreilles, son corps se raidit à l’écoute des premières notes du ballet de Tchaïkovski. Et c’est de manière innée qu’elle reproduit les gestes qui l’ont accompagné durant sa carrière, près de 60 ans plus tôt.

L’ancienne ballerine est depuis lors décédée, et si la vidéo n’apparaît que maintenant, c’est parce qu’une association espagnole l’a mise en ligne pour sensibiliser à l’importance de la musique auprès des personnes atteintes d’Alzheimer. Musica Para Despertar ("Muisque pour se réveiller") a pour but d’améliorer le quotidien des malades et stimuler leur cerveau. D’après l’association, la mémoire musicale est l’une des dernières zones à être atteintes par la maladie, avec la zone en charge de la perception des émotions. C’est pourquoi on voit souvent des personnes âgées atteintes d’Alzheimer ou d’autres syndromes se remémorer parfaitement de chansons ou de morceaux de musique de leur jeunesse.

L’émouvante vidéo a déjà été vue 1 million de fois sur Youtube, en quelques jours à peine.