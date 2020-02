Un spectacle de danse dédié à Greta Thunberg à Charleroi à l'occasion du festival "Kicks"

Festival KICKS! 2020 - teaser - 05/02/2020 Du 15 février au 21 mars, Charleroi vibrera pour la 7e fois au rythme du Festival KICKS ! / Regard(s) sur la jeunesse. Cette biennale, qui s’adresse tant aux adultes qu’aux ados, poursuit son envie de porter un regard sur le monde, tout en créant l’échange et la rencontre. Climat, migrations, économie, inégalités sociales… notre société est en crise, et plus que jamais en mutation. Le Festival KICKS ! questionnera la jeunesse actuelle et la parole adolescente afin de comprendre son engagement, ses peurs, ses envies, ses enjeux, ses rêves pour un futur plus radieux… Avec ses neuf spectacles de théâtre et danse, c’est aussi la thématique des refuges (ou de leur absence) qui sera mise à l’honneur. L’amitié, l’amour, la révolte, l’école, la famille, les comportements à risques… de l’autodestruction aux élans de vie jusqu’à l’espoir d’un renouveau, autant de refuges pour faire face aux problématiques individuelles ou sociétales. Mais KICKS ! c’est aussi des activités en résonance avec les partenaires culturels et associatifs du Pays Noir. Conférence, projections de films, lectures, stage philo-créatif, parcours aventure nocturne, fêtes… De quoi réveiller l’énergie de la jeunesse en chacun de nous et amorcer ensemble une dynamique de changement pour imaginer un monde nouveau ! LES SPECTACLES DU FESTIVAL A Dance for Greta - Avant que l’hiver ne devienne été Le Bousier La Glande CARNAGE Mirad, un garçon de Bosnie La Cour des Grands Robin et Marion Le Sacre du Printemps Danser Casa www.ancre.be Réalisation vidéo : Atelier M