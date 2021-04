Un premier Master Danse et pratiques chorégraphiques dès septembre prochain en Belgique francophone

Attendu depuis longtemps par le secteur de la danse, le Master Danse et pratiques chorégraphiques sera mis en œuvre pour la prochaine année académique 2021-2022. Ce cursus vient combler une lacune en Fédération Wallonie-Bruxelles et ouvre la voie à une offre de formation qui reconnaît le domaine de la danse dans le paysage de l’enseignement supérieur artistique.

La formation est le fruit d’une collaboration inédite et d’un partenariat tripartite entre une institution culturelle et deux écoles d’arts, à savoir Charleroi danse , Centre chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles et les écoles supérieures de La Cambre (ENSAV) et de l’INSAS /Institut Supérieur des arts du spectacle, ces dernières assurant conjointement la diplomation.

À partir du 14 septembre 2021, la danse entrera enfin par la grande porte des écoles d’arts francophones, à Bruxelles, réputée " ville des danseur.se.s ". Ce Master offrira aux chorégraphes, créateur.trice.s de demain, un cadre d’enseignement de 2e cycle qui réunira et développera des apprentissages, compétences et recherches spécifiques à la danse, à son écriture et sa production.

Le Master Danse et pratiques chorégraphiques a pour ambition d’offrir un cadre de formation international et multiculturel. Son objectif principal est d’associer, dans les apprentissages et les choix pédagogiques, la théorie (histoire de la danse et de l’art, dramaturgie… Notamment en partenariat avec l’ULB) et la pratique, la créativité artistique et les aspects techniques, la liberté et la responsabilité des futur.e.s artistes chorégraphes.

À plus long terme, l’objectif du Master Danse et pratiques chorégraphiques est d’assurer l’avenir et la consolidation du secteur et de favoriser l’émergence d’une relève artistique.