Un festival de 12 jours pour clôturer le cursus d'étudiants de P.A.R.T.S.

Drumming Live (2012) / Rosas & Ictus - 18/06/2019 Choreography Anne Teresa De Keersmaeker Danced by Bostjan Antoncic, Linda Blomqvist, Marta Coronado, Tale Dolven, Carlos Garbin, Fumiyo Ikeda, Valentina Nelissen, Cynthia Loemij, Elizaveta Penkova, Sandra Ortega, Igor Shyshko, Jakub Truszkowski, Samantha Van Wissen, Sue-Yeun Youn Created in 1998 with Iris Bouche, Bruce Campbell, Marta Coronado, Alix Eynaudi, Fumiyo Ikeda, Martin Kilvády, Oliver Koch, Cynthia Loemij, Roberto Oliván de la Iglesia, Ursula Robb, Taka Shamoto, and Rosalba Torres Music Steve Reich 'Drumming' Music direction Georges-Elie Octors Musicians Ictus Set and lighting Jan Versweyveld Costumes Dries Van Noten Production 1998 Rosas, La Monnaie / De Munt (Brussels), La Bâtie - Festival de Genève Co-production 2012 La Monnaie / De Munt (Brussels), Sadler's Wells (London), Les Théâtres de la Ville de Luxembourg Premiere 07/08/1998 ImpulsTanz Wien Music: “Drumming” by Steve Reich Courtesy of Boosey & Hawkes Music Publishers Limited