Sidi Larbi Cherkaoui quittera l'Opera Ballet Vlaanderen pour le Grand Théâtre de Genève

Le chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui quittera l'Opera Ballet Vlaanderen à la fin de la saison prochaine pour devenir le directeur artistique de la compagnie de ballet du Grand Théâtre de Genève en Suisse à partir de l'été 2022, a annoncé l'établissement flamand jeudi.

M. Cherkaoui travaille depuis 2015 à l'Opera Ballet, où il a d'abord été directeur artistique du ballet avant de s'occuper, à depuis l'année dernière, de la danse.

Dans une réaction, l'Opera Ballet Vlaanderen remercie M. Cherkaoui pour ses nombreuses années de collaboration et déclare que la séparation se fera "dans le meilleur respect mutuel et avec toute la gratitude possible pour ce qu'il a représenté pour cette compagnie". L'œuvre du chorégraphe continuera également à figurer dans la programmation de l'Opera Ballet Vlaanderen, précise le communiqué.

Depuis l'année dernière, le directeur artistique Jan Vandenhouwe est responsable des programmes d'opéra et de ballet de l'Opera Ballet Vlaanderen.

Lors de la saison 21-22, le chorégraphe signera pour l'Opera Ballet Vlaanderen une chorégraphie intitulée "Noetic/Le Sacre du printemps", inspirée de Pina Bausch.