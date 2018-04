Merce Cunningham : le centenaire de la naissance du chorégraphe célébré internationalement

La fondation Merce Cunningham a le projet de rendre un hommage international au chorégraphe américain, qui aurait fêté ses 100 ans cette année. À partir de cet automne et jusqu'à la fin de l'année 2019, des spectacles et des projections seront organisés à Paris, Londres, New York et ailleurs.

L'un des moments forts de cette année de célébrations sera "Night of 100 Solos" : 100 danseurs exécuteront 100 chorégraphiés par Cunningham au BAM de New York, au Centre des arts scéniques de UCLA à Los Angeles, au Barbican de Londres et à l'Opéra-Comique de Paris. Cet événement aura lieu le 16 avril 2019, jour de l'anniversaire de Cunningham.

Né à Centralia (état de Washington) en 1919, Merce Cunningham est mort en 2009. Directeur artistique de la compagnie de danse Merce Cunningham jusqu'à sa mort, reconnu dans le monde entier pour son approche novatrice de la chorégraphie, il a commencé en tant que soliste dans la compagnie Martha Graham avant d'entamer une collaboration au long cours avec John Cage, qui est ensuite devenu son compagnon.

Des troupes britanniques, américaines et françaises se produiront à l'occasion de dizaines d'autres spectacles organisés à Seattle, Düsseldorf, San Francisco, Anvers, Sydney et Washington DC.



Des projections de films sur le travail du chorégraphe seront organisées à New York, San Francisco, Los Angeles, Barcelone ou encore Bogota, parfois accompagnées de concerts.

Les informations relatives à l'événement seront à consulter sur mercecunningham.org/centennial à mesure de leur publication.