Mars – Mons arts de la scène espère faire revenir la danse, avec "Glitch" au mois de janvier

Aujourd’hui, à 14h, les artistes du spectacle Glitch se confient lors d’une rencontre artistique virtuelle, en attendant de les retrouver – on l’espère- sur les planches en janvier 2021 dans le cadre du Focus No tech.

Mars – Mons arts de la scène, réunit 6 salles montoises (le Théâtre le Manège, Arsonic, la Maison Folie, le Théâtre Royal, l’auditorium Abel Dubois, et le 106) et propose une programmation riche : Théâtre, musique, danse, etc.

Dans leur spectacle, Florencia Demestri et Samuel Lefeuvre dansent les "Glitch" informatiques, ces petites interférences colorées qui font vibrer nos écrans.

Ce jeudi, les deux chorégraphes racontent leurs projets en chantier dans un live à suivre à, 14h, en ligne sur les réseaux.