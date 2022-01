Les thèmes de la folie et de la solitude explorés dans le spectacle "Rocking Chair", à la Ferme de Martinrou

La danse peut retrouver son public au sein des théâtres fraîchement réouverts. Pour attaquer l’année 2022 en beauté, la Ferme de Martinrou accueille le spectacle Rocking Chair, du collectif Opinion public, une compagnie de danse contemporaine créée en 2010 à Bruxelles. Dans ce spectacle, cinq acteurs, tous issus du Béjart Ballet de Lausanne, évoluent et explorent les méandres et les chemins de la vie. La compagnie explore ici les thèmes de la folie et de la solitude. Formés à transmettre des émotions fortes, les danseurs racontent des histoires percutantes en invitant, littéralement, le spectateur dans le scénario et la mise en scène.