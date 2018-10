"Les Dimanches de la danse" à Charleroi

A partir du 14 octobre, les studios de Charleroi Danse sont en libre accès quatre dimanche durant la saison. L’occasion de découvrir l’univers du lieu, de la danse et participer à des rencontres.

Afin de laisser le public s’approprier et découvrir les lieux et les espaces, Charleroi Danse organise “Les Dimanches de la danse” à partir du 14 octobre. Pendant quatre dimanche tout le long de la saison culturelle, les visiteurs sont invités à investir les studios, expérimenter, regarder et s’exprimer. Nécessitant une réservation au préalable, chaque apprenti danseur pourra venir s’essayer à l’art du mouvement et rencontrer des professionnels du milieu. Seront aussi organisées des discussions autour de thématiques abordées durant les spectacles de Charleroi Danse.