Les Brigittines en Festival : le rendez-vous de l'étrange, de la sensualité et de l'humour.

L'affadissement du merveilleux | Catherine Gaudet @ Agora de la danse - 01/09/2019 L'affadissement du merveilleux de la chorégraphe Catherine Gaudet présenté en grande première le 26 au 29 septembre 2018 à l'Agora de la danse. Dans ce nouvel opus, elle s’intéresse aux cycles en tant que structure universelle. Pour les donner à voir, elle utilise la forme circulaire – spatiale, intérieure, pulsionnelle… – comme toile de fond. Plus géométriques et épurées, ces postures continuent tout de même de livrer, au final, une expérience profondément humaine et sensible à l’interlocuteur. ------------------------- In this new opus she focuses on cycles as a universal structure. To give them tangible shape, she uses the circular form– spatial, internal, instinctual… – as a backdrop. More geometric and refined, these postures nonetheless convey a profoundly human experience very much attuned to the other. Chorégraphie Catherine Gaudet Interprétation Dany Desjardins, Francis Ducharme, Caroline Gravel, Leïla Mailly, James Phillips Musique Antoine Berthiaume Aide à la dramaturgie et direction des répétitions Sophie Michaud Éclairages Alexandre Pilon-Guay Régie son et direction technique Olivier Chopinet Interprète stagiaire Marie-Philippe Santerre Costumes Max-Otto Fauteux Direction de production Elsa Posnic Vidéo par Xavier Curnillon