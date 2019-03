Le Lac des Cygnes sur les scènes de Gand, Anvers et Bruxelles

Plus de 100 artistes sur scène avec un orchestre symphonique font revivre "Le Lac des Cygnes" de Prima Donna Events à Forest National.

Plus d’un siècle après sa création, "Le Lac des Cygnes" reste le ballet le plus dansé et, aux yeux de beaucoup, le plus beau. Il s’agit d’un conte immortel qui parle d’amour et de lutte éternelle entre lumière et obscurité, symbolisée par les cygnes noir et blanc, Odile et Odette. Plus de 100 artistes sur scène avec un orchestre symphonique font revivre l’amour entre le prince Siegfried et la princesse Odette du 23 jusqu'au 29 avril 2019 à Capitole Gand, Stadsschouwburg Anvers et Forest National. "Le Lac des Cygnes", avec la musique inoubliable de Tchaïkovski, est sans aucun doute l’une des histoires les plus romantiques jamais mises en musique. Cette pièce magistrale contient toute la richesse du ballet romantique du XIXe siècle et incarne à elle-seule la danse classique, telle que nous la connaissons aujourd’hui, à son apothéose.