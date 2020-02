"Le chant des ruines" de Michèle Noiret. Chaos dehors, chaos dedans. Beauté, force, élégance***

Teaser - Le Chant des ruines (2019) - 18/02/2020 « L’espace de notre vie n’est ni continu, ni infini, ni homogène, ni isotrope. Mais sait-on précisément où il se brise, où il se courbe, où il se déconnecte et où il se rassemble ? On sent confusément des fissures, des hiatus, des points de friction, on a parfois la vague impression que ça se coince quelque part, ou que ça éclate, ou que ça cogne. » Cette citation de Georges Perec illustre le périple dans lequel vont s’engouffrer cinq personnages, qui tout au long de la pièce, feront face au chaos ambiant qui déboussole leur environnement. Lorsque la situation semble inextricable, peut-on faire l’éloge de la fuite et inventer des solutions pour s’en sortir ? Comment faire face aux bouleversements intérieurs que ces désordres provoquent ? "Le Chant des ruines" pose un regard interrogateur sur notre société en mutation perpétuelle. Des images contrastées, d’une grande intensité, incarnent notre rapport au monde, le questionne tout en gardant la distance, la dérision et l’humour nécessaires à ne pas ôter tout espoir. Dans un dispositif scénique épuré, léger et interactif, Michèle Noiret avec la complicité de David Drouard, réinvente son écriture chorégraphique et sa façon de fusionner les langages de la danse et du cinéma, qui caractérise le travail qu’elle mène avec sa compagnie depuis de nombreuses années. --- “The space of our life is neither continuous, nor infinite, homogeneous, isotropic. But do we precisely know where it breaks, where it curves, where it disconnects, and where it reassembles? We vaguely sense the cracks, hiatuses, points of friction, we sometimes have the vague impression that it jams, bursts or collides.” This quote by Georges Perec illustrates the journey five characters dive into, facing, throughout the piece, the ambient chaos that confuses those around them. When the situation appears inexorable, can one rhapsodise over escape and devise solutions for breaking out? How does one cope with these interior upheavals that this chaos provokes? "Le Chant des ruines" turns an inquiring gaze to our society in perpetual transformation. The contrasting images, of great intensity, portray our relation to the world, questioning it while keeping our distance, the necessary derision and humour to not lose all hope. In a purified stage set-up, light and interactive, Michèle Noiret, in collaboration with David Drouard, reinvents her choreographic composition and her way of fusing the languages of dance and cinema, which characterises her work with her company for many years.