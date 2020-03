Le Béjart Ballet Lausanne de retour à Bruxelles avec "Le Boléro" en 2021

Boléro, Béjart Ballet Lausanne - 26/03/2018 L’année 2017 marque les 30 ans de la création du Béjart Ballet Lausanne, les 10 ans de la disparition de Maurice Béjart et les dix ans de Gil Roman à la direction artistique. À cette occasion, le chorégraphe et sa compagnie présentent, sous l’égide de Music Hall, une nouvelle création et la reprise du Boléro. Les 18,19, 20 mai 2018 à Forest National. Tickets: www.musichall.be In 2017 is het 30 jaar dat Béjart Ballet Lausanne bestaat, is het 10 jaar sinds de dood van Maurice Béjart en 10 jaar artistiek leiderschap van Gil Roman. Ter gelegenheid van deze verjaardagen, stellen de choreograaf en zijn compagnie, onder de vleugels van Music Hall, een nieuwe creatie voor, alsook de herneming van de Boléro. 18,19, 20 mei 2018 in Vorst Nationaal. Tickets: www.musichall.be by Arantxa Aguirre