La Nuit de la danse à Mons du 7 au 10 octobre

Du 7 au 10 octobre, la Nuit de la danse à Mons célébrera la danse sous toutes ses formes. Portée par Mars – Mons arts de la scène en partenariat avec la Ville de Mons et la Fondation Mons 2025, la Nuit de la danse marque le lancement de la Biennale d’Art et de Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles consacrée au thème de la " Révélation ".

À l’affiche : des projets participatifs , de la danse contemporaine et populaire , des créations internationales ou encore un grand parcours en ville à la découverte d’une dizaine de performances chorégraphiées par les écoles et associations de danse de la région.

Des projets participatifs d’abord, à l’exemple de la création collective Adagio per un nuovo Millennio, de la performance chorégraphique Breaking the backboard, construite sur le groove d’une équipe professionnelle de basketteuses ou encore de Danse au Carré, un projet collaboratif unique, mis en scène par Gilles Monnart, qui rassemblera dans la cour du Carré des Arts une centaine de danseurs et danseuses issues des compagnies, associations et écoles de danse du Grand Mons.

Des projets développés avec des artistes de la Fédération Wallonie Bruxelles, ensuite, tels que Juke-Box de Louise Vanneste ou la bouleversante création de musique et danse Danser la terre de Brandy Kitoso.