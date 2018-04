La compagnie Candoco, une autre idée de la danse

Ils sont sept sur la scène. Certains se déplacent en fauteuil roulant ou en béquilles, d'autres sur leurs deux jambes. Tous appartiennent à la compagnie britannique Candoco, des danseurs professionnels, handicapés ou non, qui renouvellent l'idée et la pratique de la danse.

Ce soir-là au théâtre Sadler's Wells de Londres, le public est séduit par les deux performances présentées. L'une, très chorégraphiée, met en valeur l'esthétique de chaque danseur. L'autre, parlée, questionne avec un humour féroce les préjugés sur les différences physiques. "Cela vous rend très conscient de votre propre corps et de celui des autres", juge David Clarke, un joaillier londonien venu assister à la représentation. "Vous réalisez que l'asymétrie peut être plus belle que la symétrie. Et quand vous voyez ces mouvements, sur une seule jambe, ou avec un seul bras, vous réalisez combien le corps humain est incroyable."

"C'est un travail intéressant à découvrir", estime Diego Torres, un ancien danseur, assis dans le public. "Ce qu'ils arrivent à faire, que les danseurs soient handicapés ou pas, est formidable. On en oublie le handicap."

Effacer la distinction imposée par le handicap pour ne faire ressortir que l'aspect artistique de la danse, tel était l'objectif de Celeste Dandeker, 66 ans, lorsqu'elle a co-fondé la compagnie en 1991.

"Je ne voulais pas qu'on nous considère comme un projet thérapeutique, qu'on dise de nous 'pour des danseurs handicapés, ils se débrouillent bien'. Je voulais que notre travail, les danseurs, soient excellents", explique-t-elle à l'AFP.