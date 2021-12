L’artiste bruxelloise Anne Teresa De Keersmaeker mise à l’honneur par la Région bruxelloise

L’artiste bruxelloise est connue comme la fondatrice de la danse postmoderne. Sa carrière dans la danse a débuté à Bruxelles, où elle a étudié avec le chorégraphe Maurice Béjart . En 1980, elle débute avec sa propre œuvre "Asch" au Gemeenschapscentrum De Markten. Elle poursuivit ensuite ses études à New York et fait une percée avec "Fase" , une chorégraphie épousant des musiques de Steve Reich. L’emblématique "Rosas danst Rosas" a assis sa renommée mondiale.

Le ministre bruxellois des Finances, Sven Gatz, également en charge de l’image de Bruxelles, a remis dimanche un Zinneke de bronze à Anne Teresa De Keersmaeker . La statuette, copie d’une œuvre du sculpteur bruxellois Tom Frantzen, a été décernée à la danseuse et chorégraphe à la renommée internationale au titre de reconnaissance de ses mérites et de sa contribution à l’image de la Région-capitale.

"Je ne peux pas imaginer vivre ailleurs qu’à Bruxelles… Une ville à la fois riche et pauvre, belle et laide, sensible et dangereuse", a-t-elle commenté à l’occasion de la remise de sa distinction honorifique.

"Anne Teresa a reçu à peu près tous les prix internationaux connus dans le monde de la danse. Le Roi l’a élevée au rang de baronne. Elle a reçu le Prijs voor Algemene Culturele Verdienste, la plus importante récompense culturelle de la Communauté flamande. À la VUB, elle est devenue docteur honoris causa. Avec ce Zinneke de Bronze, nous espérons lui donner le prix le plus sympathique, car il vient de la ville qui la porte dans ses bras et l’aime le plus", a déclaré le ministre Gatz.