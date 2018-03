L'Afrique danse la révolte et la condition féminine

Les 19, 20, 28 et 29 mars, les Halles de Schaerbeek mettent la danse contemporaine africaine à l’honneur. Repérés entre autres à la Triennale "Danse l’Afrique Danse" de Ouagadougou, au festival d’Avignon ou encore à Montpellier Danse, les spectacles programmés dans le cadre de ce focus sont autant de regards sur l’histoire de la danse contemporaine du continent que sur la condition féminine.

Les soirées du lundi 19 et du mardi 20 mars seront composées de deux pièces de révolte et de libération... Légende vivante liée à la Belgique par l’intermédiaire de Béjart, Germaine est à elle seule un condensé de modernité et l’incarnation de l’histoire de la danse contemporaine en Afrique. Elle ouvre le bal avec Mon élue noire. À 73 ans, la mère de la danse contemporaine africaine danse enfin ce Sacre du Printemps que Béjart lui avait promis. L’élue Noire de Béjart et de Dubois apporte son regard émancipateur et sa verve à cette œuvre !