Guilhem Chatir danse au gré de ses vertiges sur la scène du Théâtre de la Louvière

Après un passage remarqué à la Raffinerie, dans le cadre de la biennale Charleroi Danse, Guilhem Chatir reste dans les parages pour présenter "Vertiges", à Central. La création de ce nouveau spectacle trouve son origine dans un drame survenu quelques années plus tôt dans la vie de l’artiste. Il s’effondre, en rue et sous le choc après avoir appris le décès d’un de ces proches. Cette tragédie sera le point de départ de la réflexion artistique pour Vertiges, qui interroge nos corps qui chutent littéralement, sous la douleur et les sensations.

Le danseur et chorégraphe français, formé au Conservatoire de Paris et auprès d’Anne Teresa de Keersmaeker, accompagne sa recherche de musique classique. Le violon et le piano prennent leurs places dans le spectacle, jusqu’à être présents sur scène pour accompagner les mouvements de l’artiste. C’est une conversation entre danse et musique qui s’ouvre alors, seuls témoins du corps dansant qui s’abandonne au rythme de ses chutes.