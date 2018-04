Festival LEGS : un nouveau festival de danse voit le jour à Bruxelles

La danse, prétendument art de l’éphémère, n’aurait-elle donc aucune mémoire ? Ne serait-elle qu’émergence perpétuellement recommencée ? Certes, pour paraphraser René Char, on pourrait dire à propos de toute création que "l’acte est vierge, même répété". Mais la mémoire est aussi acte de création.

La mémoire, celle dont nous héritons comme celle que nous construisons, se trouve au cœur du projet de Charleroi danse. C’est pourquoi, à La Raffinerie, nous rassemblons durant deux semaines, dans un temps baptisé LEGS, des créations qui ont pour origine un regard sur une figure ou un acte appartenant à l’histoire de l’art et de la danse.

Ces dernières années, de nombreux danseurs-chorégraphes s’y sont passionnément impliqués. De reconstitutions documentées (Le Sacre du printemps et autres pièces fondatrices des Ballets russes, comme s’y est engagée Dominique Brun) en "reenactments", de citations plus ou moins explicites en libres hommages à tel ou tel artiste, le "musée de la danse" (pour reprendre l’intitulé donné par Boris Charmatz au Centre chorégraphique de Rennes) ne cesse de s’enrichir d’apports sensibles. Avec la première édition de LEGS, où résonneront les figures de Ruth St. Denis et Ted Shawn, de Valeska Gert, de Dore Hoyer, de Léon Bakst, mais aussi celles plus inattendues du compositeur Moondog ou encore d’un rituel du Kerala indien ; tout autant qu’une pièce d’Alain Buffard réactivée trois ans après sa disparition, Charleroi danse s’affirme comme pôle structurant d’une création chorégraphique douée de mémoire(s).

Espace de création et musée vivant, Charleroi danse inscrit la danse comme un art de rupture et de continuité. En perpétuel legs pour les générations à venir.

Avec Olivia Grandville À l’Ouest, Lara Barsacq Lost in Ballets russes , David Wampach ENDO, Alain Buffard Les Inconsolés, Jule Flierl Störlaut, Paula Pi ECCE (H)OMO, Jérôme Brabant & Maud Pizon A Taste of Ted, François Chaignaud Dumy Moyi, Bruno Freire À la recherche du ___________.