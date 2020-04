Et si l'on dansait ? Isabella Soupart, Mossoux /Bonté, Olga De Soto et l'Opéra de Paris, nous font …du pied

Depuis 1982, le 29 avril est décrété Journée Internationale de la Danse, mais en Belgique, elle a lieu le samedi qui précède, soit ce samedi 25. A cette occasion, chacun s’adapte aux circonstances comme il peut.

Isabella Soupart nous propose "Stretch + Timemonochromes", un projet de danse/musique/vidéo créé en soutien à tous ceux qui sont socialement isolés en raison du COVID-19. Ce sera une plongée virtuelle dans son travail et celui du pianiste/producteur de musique Guy Vandromme.

"Stretch + Timemonochromes" sera diffusé en première mondiale ce 25 avril de 17h à 22h (une demi-heure reprise chaque heure … selon votre horaire personnel) sur Facebook, Instagram, YouTube et Vimeo.

Sur ces mêmes sites, via les mêmes liens (ma préférence à Vimeo) vous pouvez retrouver dès à présent de nombreux extraits des œuvres antérieures d’Isabella Soupart et notamment celle-ci, "Stretch in museum", un des trois nominés des Prix Maeterlinck de la Critique 2019.