"El pueblo unido jamás será vencido" aux Tanneurs - Concours

Après le succès de leur création Happy Hour, Mauro Paccagnella et Alessandro Bernardeschi reviennent avec une proposition dans laquelle leur complicité humaine et artistique sert à nouveau de socle à la construction d’un spectacle sensible.

Ils intègrent la danseuse Lisa Gunstone et forment ainsi un nouveau trio qui questionne l’unité, la singularité, le groupe et la différenciation.

Le titre du spectacle est emprunté à une chanson qui symbolise la solidarité populaire entre citoyens opprimés luttant pour la liberté et l’égalité. Sans aborder frontalement de réflexion politique ou sociale, leur danse effleure ces questions vertigineuses et fourmille de références. El pueblo unido jamás será vencido questionne la mémoire collective et comment celle-ci entre en dialogue avec les souvenirs personnels de chacun.

Un univers scénique poétique et singulier, nourri par la grande sincérité et les fragilités de chacun des interprètes et créateurs, saupoudrée de leur indescriptible leggerezza communicative.

Distribution :

Concept, chorégraphie et mise en scène Alessandro Bernardeschi et Mauro Paccagnella

Interprétation Alessandro Bernardeschi, Lisa Gunstone et Mauro Paccagnella



au Théâtre Les Tanneurs du 24 au 28 avril 2018