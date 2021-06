Dress Code, le breakdance pour exister. Aux Tanneurs et à Charleroi Danse

Je peux pas, j'ai breakdance !

Ils sont quatre garçons et une fille à avancer du fond de scène, l'un après l'autre, pour se présenter face au public. Puis débute le rituel, chorégraphié, de l'échauffement. Libérer les muscles, concentrer le mental.

Avec comme point d'accroche une séance d'entraînement, Julien Carlier - lui-même danseur, breaker et metteur en scène - nous plonge dans l’univers complexe du breakdance et de ses rituels. A commencer par l'immuable "uniforme" : training et baskets. Quand on pense spectacle hip-hop (et qu'on n'y connait rien), on s'attend à des battles et du gros son rap. Ici des démonstrations - danse au sol, danse debout - et une bande son originale qui entretient la pulsion plutôt que la tension. D'étape en étape, Julien Carlier déploie le long cheminement individuel de chaque danseur et danseuse pour aboutir au collectif. Et à l'énergie et la joie partagées de danser ensemble dans la bienveillance.