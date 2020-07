Décès de Zizi Jeanmaire, la chanteuse qui a immortalisé son "Truc en plumes"

La ballerine et chanteuse de music-hall Zizi Jeanmaire, connue pour son "Truc en plumes" et dont la carrière est étroitement liée à celle du chorégraphe Roland Petit, est décédée vendredi à 96 ans, a annoncé sa famille à l’AFP.

"Ma maman s'est éteinte paisiblement cette nuit à son domicile de Tolochenaz dans le canton de Vaud", en Suisse, a indiqué à l'AFP sa fille Valentine Petit, jointe au téléphone. Une cérémonie publique aura lieu en septembre pour lui rendre hommage, a-t-elle précisé.

Née en 1924 sous le nom de Renée Marcelle Jeanmaire, elle deviendra "Zizi" dans les années 40. Sa carrière de danseuse après une formation à l’Ecole de danse de l’Opéra de Paris l’amènera à devenir danseuse étoile des Ballets de Paris, et elle travaillera pendant de nombreuses années avec Roland Petit, condisciple de l''Ecole de danse, devenu chorégraphe internationalement reconnu.

Sous sa direction, elle passera du ballet classique au music-hall, après un passage remarqué par Hollywood, où elle tournera "Hans Christian Andersen et la danseuse" avec Danny Kaye, ou "Anything goes", avec Bing Crosby.

La diversité de ses talents de danseuse et de chanteuse lui ouvre les portes de Broadway, où elle jouera "The Girl in Pink Tights".

Sa relation avec le chorégraphe Roland Petit connaîtra des hauts et des bas, des deux côtés de l’Atlantique pour finir en réconciliation fin des années 50, et c’est grâce à lui qu’elle devient meneuse de revue, notamment dans "La Revue à l’Alhambra" où elle interprétera le titre devenu indissociable de son nom : "Mon Truc en plumes".