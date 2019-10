Décès de la danseuse et chorégraphe cubaine Alicia Alonso à 98 ans.

La danseuse et chorégraphe cubaine Alicia Alonso, légende du ballet, est décédée jeudi à l'âge de 98 ans, a-t-on appris auprès du Ballet national de Cuba. Seule Latino-américaine de l'Histoire à avoir été "prima ballerina assoluta" – un titre symbolique accordé aux ballerines les plus exceptionnelles de leur génération –, elle est décédée jeudi matin à 11h (15h GMT), a indiqué un porte-parole du ballet. "Alicia Alonso est partie et nous laisse un vide immense, mais aussi un héritage inégalable", a réagi sur Twitter le président cubain Miguel Diaz-Canel. "Elle a placé Cuba au meilleur niveau de la danse mondiale. Merci Alicia pour ton œuvre immortelle".

À Cuba, qu'elle n'avait jamais voulu abandonner malgré les propositions d'argent et de renommée à l'étranger, Alicia Alonso avait créé une école à part dans le monde du ballet : l'école cubaine, qui mélange rythmes et origines raciales pour donner naissance à un style reconnaissable entre tous.

Composer avec un lourd handicap

Beaucoup de souviennent de la danseuse au long cou, disciplinée mais au fort tempérament, séduisant le public avec ses enjambées flamboyantes et capable de réaliser à 40 ans les trente-deux fouettés du Lac des Cygnes. Et de la chorégraphe passionnée qui continuait à enseigner son art à l'aube de son centenaire. Et ce, malgré un lourd handicap : devenue quasiment aveugle à l'âge de 20 ans après un double décollement de rétine, Alicia Alonso, qui ne distinguait que les ombres, a dansé presque toute sa vie en s'orientant grâce à des repères lumineux disposés sur la scène, selon son second mari, le directeur du Musée national de la Danse Pedro Simon.

Elle n'avait rangé ses chaussons qu'en 1995, à l'âge de 74 ans. Elle était alors devenue une chorégraphe exigeante, toujours svelte et élégante avec son rouge à lèvres rose et ses longs ongles vernis, qui faisait répéter sans relâche chaque mouvement, jusqu'à atteindre la perfection, même si elle ne pouvait rien voir. "Moi je danse dans ma tête", disait-elle souvent.