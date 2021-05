Décès de Carla Fracci, la plus grande ballerine de la Scala

La ballerine Carla Fracci, étoile la plus connue de la danse italienne, est décédée à 84 ans jeudi à Milan, où elle avait fait l’essentiel de sa carrière au prestigieux Théâtre de la Scala, a annoncé l’institution milanaise.

Carla Fracci, Rome, Italie, 1980. © Avalon All rights reserved.

Dans un communiqué, "le Théâtre de la Scala annonce avec émotion la nouvelle de la disparition de Carla Fracci, survenue aujourd’hui dans sa maison de Milan. Le Théâtre, la ville et la danse perdent une figure historique, légendaire, qui a laissé une marque très forte dans notre identité et a apporté une contribution fondamentale au prestige de la culture italienne dans le monde".

