Concours : WAW [we are woman] au Varia

Du vestiaire de foot au sabbat de sorcières, du morne uniforme à la diversité débridée, un parcours ludique et libératoire où un groupe d’hommes, d’abord cernés par les clichés de la masculinité, trouve la sortie de secours dans la recherche du féminin.

Les penseurs de la "théorie du genre" qui provoque tant d’opposition aujourd’hui chez les traditionalistes et les réactionnaires, ont modifié profondément notre idée de l’être humain. Nous ne sommes plus femmes, plus hommes, de la même manière. Et nous avons appris qu’il y a, entre les deux, de multiples nuances et possibilités. C’est cette multiplicité de nuances que Thierry Smits explore dans un spectacle qui entre prosaïsme et rituel, transforme sans cesse la scène et les corps.

En se dépouillant peu à peu des gestes et de l’attirail de la masculinité et sans jouer avec les artifices du travestissement, les onze danseurs recherchent ce qu’ils ont de "femme" en eux. Pour aller vers ce double féminin, ils vont explorer l’image transgressive de la sorcière, ce vieux fantasme inventé pour réduire la femme en esclavage ; se créer un corps imaginaire avec d’autres hanches et d’autres déhanchés, sans appareil génital externe, menstrué, susceptible d’être "enceint" ou d’allaiter….; trouver leur tonicité et leur endurance à d’autres endroits, travailler la force pour le porté, l’abandon pour être emporté…

Et, en passant ainsi du sexe dit fort à celui qu’on qualifie de beau, assumer ce que les clichés ont d’intéressant : quitter un idéal de puissance pour aller vers une valeur esthétique, refuser la guerre pour lui préférer l’art.

au Varia du 12 au 23 mars

