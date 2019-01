Concours : Petrouchka et L'Oiseau de feu à l'Aula Magna

Après une Antigone très réussie en 2017, le chorégraphe José Besprosvany se réapproprie deux ballets de Stravinsky dans une création inédite mêlant le nouveau cirque, la danse et la musique. Un spectacle en deux parties, un moment féerique à partager en famille.



Petrouchka traite d'abord de manipulation. Comme dans un film muet, quatre personnages sont acteurs d'une intrigue ludique. Chacun à son tour essaie de tirer les ficelles...



La seconde partie, L'Oiseau de feu, nous plonge dans un tout autre univers, magique et mystérieux. Dans cette fable, l'homme tente d'apprivoiser l'animal pour lui apprendre à voler. Une performance fascinante qui se joue de la pesanteur.





Avec Joris Baltz, Léonard Berthet-Rivière, Mylena Leclercq, Vojtěch Rak, Lisard Tranis, et, en alternance, Nolan Decreton, Maxence Lorentz ou Tom Van De Weghe - Porteurs : Chris Baltus et Robert Bui - Chorégraphie et mise en scène : José Besprosvany - Scénario : Laurent Brandenbourger

à l'Aula Magna de Louvain-la-Neuve du 7 au 13 février