Concours : (A+X+P) Mauro Paccagnella / Eric Valette aux Tanneurs

(A+X+P) est un spectacle chorégraphique documentaire qui raconte et développe un travail expérimental sur le corps, mené depuis plus d’un an par Mauro Paccagnella (chorégraphe) et Eric Valette (artiste plasticien et chercheur). Résultat d'une série d’ateliers de danse en collaboration avec trois groupes différents : personnes âgées (pensionnaires de la Résidence Sainte-Gertrude), réfugiés mineurs isolés (en accueil à Fedasil), adultes en insertion (en formation ISP à la Centrale Culturelle Bruxelloise), ce projet artistique questionne l'engagement de chacun au sein d'une société où se manifeste de plus en plus la complexité du vivre-ensemble et de la (re)connaissance de l'autre. Une performance basée sur le rapport entre ces groupes sociaux identifiés comme artistiques et non artistiques où chacun porte un risque potentiel pour l'équilibre triangulaire de l'équation (A+X+P).

La performance interroge donc la relation entre les artistes (A), les participants aux ateliers (X) et le public des oeuvres artistiques (P). Sur scène, Mauro Paccagnella, Eric Valette, la danseuse Tijen Lawton et le vidéatse Stéphane Broc proposent un spectacle durant lequel sont mis en jeu le corps et la danse, mais aussi la parole, le dessin et la vidéo. Ils sont accompagnés de douze amateurs, rencontrés quelques jours avant la représentation.

Dans le cadre du D festival #DFestBxl - du 23 au 27 avril

En parallèle du spectacle : Installation JE SUIS - Triptyque vidéo réalisé par Stéphane Broc

JE SUIS documente la prise de parole des participants aux ateliers réalisés dans le cadre de (A+X+P). Dans cette installation, résonne la langue authentique de 100 protagonistes au-delà des démarcations génériques de leurs territoires.

Lieu d'exposition : CIVA Culture - Architecture (rue de l'Ermitage, 55 à 1050 Bruxelles)

Jusqu'au 19 mai, pendant les heures d'ouverture du CIVA (mar-dim 10h30-18h)