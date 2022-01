Charleroi Danse annonce le retour sur scène avec "Ruuptuur" et "Soufflette", deux spectacles dès janvier

mi-plastiques mi-divines,

La danseuse et chorégraphe Mercedes Dassy est née à Bruxelles en 1990. Inscrite dans une volonté de changement des paradigmes et des mentalités, elle traite des thèmes du féminisme contemporain et de ses versants, comme la sexualité ou la pensée politique. Avec Ruuptuur, Mercedes Dassy va plus loin dans le sujet en abordant cette fois la notion de rupture, au sens large comme au sens intime. C’est la première fois que des danseuses, aux attributs centauresquessont invitées avec l’artiste sur le plateau dans un travail qui se veut complet : décors, son, danse, émotions. Du 13 au 22 janvier à l’Atelier 210.