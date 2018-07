"Autour de la flaque" : qu'importe la flaque, pourvu qu'il y ait le mouvement

Cet été, Arte propose plusieurs courts métrages autour de la danse, c’est le cas de ce film allemand de 2014.

Sur une aire déserte, entre le chantier et le parking caillouteux, des flaques jonchent le sol. L’eau est boueuse et brunâtre, comme celles que les enfants aiment investir. Une jeune femme en imperméable blanc et bottes jaunes s’approche et entame une danse hommage à ces minis points d’eau, une irrémédiable attirance se met en place. Ses mouvements d’abord timides et hachés deviennent de plus en plus amples et déliés au fur et à mesure que l’on découvre les autres flaques.

Produit par la KHM (l’Académie des arts médiatiques Cologne), le petit film de Sebastian Gimmel est à cheval entre la performance, la danse et le cinéma. Sans réel scénario mais avec une chorégraphie magnifiquement interprétée par Homai Toyoda, “Autour de la flaque” est un objet contemporain hybride et décloisonnant, hypnotique et profondément moderne.

Le court métrage “Autour de la flaque” (2014) de Sebastian Gimmel est à voir sur Arte.